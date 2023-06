La vittima è stata colpita con calci e pugni ed è in coma, gli aggressori sono accusati di tentato omicidio aggravato

Brutale aggressione nella notte al Poetto di Cagliari. Un ragazzo di 22 anni di Quartu Sant’Elena, Lorenzo Porru, è stato colpito con calci e pugni anche quando era ormai già riverso sull’asfalto, privo di sensi. Uno dei picchiatori, descritto con una felpa scura dai testimoni, avrebbe continuato a colpirlo con calci al volto e all’addome, sfilandosi anche la cintura dei pantaloni per colpirlo al viso con la fibbia. Il ragazzo è in coma all’ospedale Brotzu, le sue condizioni sono gravissime e la prognosi riservata.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile coordinati dal magistrato Rita Cariello hanno arrestato Francesco Carta e Nicola Loddo, 31 e 22 anni, accusati di tentato omicidio aggravato e rinchiusi in carcere a Uta. Denunciate per omissione di soccorso le due ragazze presenti che non hanno fatto nulla per fermare gli aggressori, Maria Dolores Ibba, 19 anni, e Martina Trudu, 22. Dovranno rispondere di omissione di soccorso. Ma ad assistere al pestaggio c’erano varie persone: nessuno è intervenuto per salvare il ragazzo.

