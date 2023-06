Al volante un 24enne risultato positivo a alcol e droga

Ieri sera, intorno alle 23, a Volvera, in provincia di Torino, un ragazzo di 24 anni è stato arrestato per omicidio stradale dopo aver investito due pedoni all’incrocio tra Via Bruino e Strada Orbassano. Le vittime dell’incidente sono un ragazzo di 22 anni, residente a Frossasco, e una ragazza di 18 anni residente a Volvera. Il 22enne è stato violentemente sbalzato per circa 40 metri dall’impatto ed è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. La ragazza, invece, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale San Luigi di Orbassano per una frattura alla spalla destra. Secondo le prime indagini, il 24enne si trovava al volante della sua autovettura al momento dell’incidente.

L’arrestato positivo ad alcol e droga

È emerso che l’arrestato al momento dell’accaduto era sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti. I carabinieri hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso e hanno proceduto all’arresto del 24enne, attualmente detenuto nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, in attesa di essere interrogato e processato dall’Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini per determinare le circostanze esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.

La vittima si chiamava Mattia Casazzo, era di Volvera. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, al momento i carabinieri stanno sentendo altri testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il sindaco di Volvera, Ivan Marusich, ha scritto sui social: “Una terribile tragedia ha coinvolto questa notte il nostro paese. In strada Orbassano, a causa di un investimento, è stata strappata la vita al giovane Mattia. Queste circostanze, che non vorremmo mai che accadessero in un qualsiasi paese e tantomeno a Volvera, ci lasciano sgomenti e affranti – ha detto il primo cittadino -. In questi casi non ci sono tante parole da dire, c’è spazio invece per il silenzio e per stringersi, come comunità, attorno al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici. Giunga il cordoglio dell’intera comunità di Volvera a tutti i famigliari”.

