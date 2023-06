Il collasso durante dei lavori di ristrutturazione

I vigili del fuoco di Torino impegnati dalle 10 di questa mattina nei locali della vecchia stazione ferroviaria di Porta Susa, poco distante dalla nuova stazione in centro città, per il crollo di una porzione di solaio durante dei lavori di ristrutturazione. Sul posto anche squadre USAR (Urban Search and Rescue) per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte nel cedimento.

