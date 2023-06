Sui social le community regolamentano alcuni contenuti considerati 'pericolosi'

Challenge, sfide (a volte pericolose), video estremi. Sui social si trovano diversi tipi di contenuti: anche il canale degli youtuber TheBorderLine, coinvolti nell’incidente di Casal Palocco a Roma in cui ha perso la vita il bimbo di 5 anni Manuel Proietti, è pieno di contenuti riferiti a questo genere di sfide social. La più ricorrente (e forse pericolosa) nel caso di questi youtuber è quella di passare “50 ore” in un’auto: pubblicato il video “50 ore in una Tesla” e “50 ore in una Lamborghini” potrebbe essere proprio la challenge collegata al tragico incidente. Ecco cosa prevedono nelle linee guida delle community TikTok e Youtube.

Le regole su Youtube

YouTube “non consente contenuti che incoraggiano attività pericolose o illegali che rischiano di causare gravi danni fisici o la morte”, si legge nelle linee guida della Community. “Se individui contenuti che violano queste norme, segnalali. Le istruzioni per segnalare eventuali violazioni delle Norme della community sono disponibili qui. Se hai trovato alcuni video o commenti che vorresti segnalare, hai la possibilità di segnalare il canale”, si legge ancora. Youtube si spinge a scrivere: “Non pubblicare su YouTube contenuti che rientrano in una delle descrizioni riportate di seguito. Sfide estremamente pericolose: sfide che comportano il rischio imminente di lesioni fisiche. Scherzi pericolosi o contenenti minacce: scherzi che inducono le vittime a temere seri danni fisici imminenti o che creano grave sofferenza emotiva nei minorenni. Istruzioni per uccidere o nuocere: contenuti che mostrano agli spettatori come svolgere attività il cui obiettivo è uccidere o mutilare gli altri, ad esempio fornendo istruzioni su come costruire una bomba per ferire o uccidere altre persone”. I video del gruppo di youtuber però è ancora

Cosa dicono le norme su TikTok

Su TikTok esiste un paragrafo dedicato interamente a ‘Challenge e attività pericolose’. “Siamo lieti quando la nostra community partecipa collettivamente a tendenze divertenti e creative. La maggior parte delle attività o delle challenge è adatta a tutti e ha lo scopo di unire le persone, ma alcune potrebbero comportare il rischio di lesioni gravi. Non consentiamo che sfide e attività pericolose vengano mostrate o promosse. Ciò include challenge, giochi, trucchi, uso inappropriato di strumenti pericolosi, assunzione di sostanze dannose per la salute o attività simili che possono provocare danni fisici significativi – si legge – I contenuti sono soggetti a restrizioni in base all’età se mostrano attività che possono essere imitate e che possono portare a danni fisici. I contenuti non sono idonei per il feedi Per Tte se coinvolgono attività che possono portare a danni fisici moderati o se includono professionisti che praticano sport estremi e acrobazie che possono mettere in pericolo altre persone. Per aiutarti a gestire la tua esperienza su TikTok, inseriamo anche avvertenze per questo tipo di contenuti. Se vedi un’attività o una sfida pericolosa, fermati un attimo a riflettere prima di decidere e agire. Scopri di più su cosa fare se vedi una sfida online”.

Le altre indicazioni offrono informazioni sull’età per l’uso del social (“per avere un account l’utente deve aver compiuto almeno 13 anni”). “La sicurezza degli utenti più giovani è la nostra priorità”, si legge ancora. “Non consentiamo contenuti che possano mettere i giovani a rischio di sfruttamento o di danni psicologici, fisici o allo sviluppo”. “Non sono consentite minacce violente – si legge ancora – incitazioni alla violenza o promozione di attività criminali che possano danneggiare persone, animali o proprietà. Facciamo una segnalazione alle autorità giudiziarie se esiste una minaccia specifica, credibile e imminente alla vita umana o di gravi lesioni fisiche”.

