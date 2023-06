Secondo le prime immagini la copertura è completamente collassata

E’ crollata buona parte del tetto della vecchia stazione di Porta Susa a Torino. Secondo le prime immagini la copertura è completamente collassata. Sul posto tra gli altri i vigili del fuoco: non è ancora chiaro cosa sia accaduto.

A Torino al momento non è in corso un’ondata di maltempo quindi l’episodio non sembra collegato a questo.

