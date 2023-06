La piccola è stata dimessa dal Bambin Gesù di Roma

La bimba di quattro anni, sorellina di Manuel, morto ieri nell‘incidente a Casal Palocco, secondo quanto apprende LaPresse, sta bene ed è stata dimessa dall’ospedale Bambin Gesù di Roma. La piccola era stata portata in un primo momento all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, insieme alla mamma anche lei ferita nell’impatto ma non in pericolo di vita. Per l’incidente è stato indagato il ventenne alla guida del Suv Lamborghini che ha travolto la Smart su cui viaggiavano i due bimbi insieme alla mamma.

