L'uomo aveva tentato il suicidio ingerendo del detersivo, della piccola Kata non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno

Esce dalla casa circondariale fiorentina di Sollicciano Miguel Angel Romero Chiccllo, il 27enne padre di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, chiamata Kata, la bambina di origine peruviana di 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando è scomparsa a Firenze dall’ex hotel occupato tra via Maragliano e via Boccherini, nella zona nord della città, dove abitava con la madre e il fratellino.

L’uomo era in carcere dopo una condanna in primo grado per furto. Il giudice ieri ha attenuato la misura cautelare, applicandogli l’obbligo di firma. Domenica scorsa, dopo aver appreso della sparizione della figlia, il 27enne aveva tentato il suicidio ingerendo del detersivo ed era stato portato in ospedale dove gli era stata fatta la lavanda gastrica.

Legale padre bimba scomparsa: “Contesto richiedeva scarcerazione”

Scarcerare Miguel Angel Romero Chiccllo, 27enne peruviano, padre di Mia Kataleya Chicllo Alvarez – Kata per amici e parenti – la bambina di 5 anni della quale non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando è sparita a Firenze, era una necessità dettata dal contesto che si era creato negli ultimi giorni. Su questo ha fatto leva l’avvocato Cristiano Toraldo, legale dell’uomo, nell’istanza presentata alla Corte di appello di Firenze lunedì scorso. Miguel Angel Romero Chiccllo era detenuto nel carcere fiorentino di Sollicciano dal marzo scorso in seguito a una condanna in primo grado a 2 anni e 6 mesi di reclusione per il furto di un portafoglio e l’indebito utilizzo di carte di credito. Saputo della sparizione della figlia, aveva tentato il suicidio ingerendo del detersivo. Ieri sera i giudici hanno accolto la richiesta presentata dall’avvocato Toraldo, e questa mattina il padre di Kata ha lasciato il carcere di Sollicciano. Per lui è stata disposta una misura cautelare dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria due volte alla settimana.

Smentita esistenza super testimone

La notizia diffusa oggi da alcuni quotidiani dell’esistenza di un super testimone che avrebbe visto sabato scorso portar via Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la bambina di origine peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze dall’ex hotel Astor occupato dove abitava con la madre e il fratellino, è stata smentita da fonti investigative. Finora, fanno sapere le stesse fonti, sono state raccolte e sono al vaglio indicazioni fornite da persone diverse che, però, risulterebbero tutte frammentarie e non coerenti fra loro.

