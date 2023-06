Funerali di Stato per l'ex leader di Forza Italia

Il feretro di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ed ex premier, è giunto in piazza Duomo, a Milano, ed è poi entrato in chiesa per i funerali di Stato. Un lungo applauso da parte delle persone presenti ha accompagnato l’ingresso in piazza e in Duomo della bara. In piazza cori da stadio per lo storico presidente del Milan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata