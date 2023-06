Il conduttore è arrivato in piazza Duomo per i funerali dell'ex premier

Anche Marco Columbro in piazza Duomo a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi, morto lunedì a 86 anni. “Era un uomo eccezionale e ogni cosa in cui metteva il suo ingegno gli riusciva alla grande”, ha detto il conduttore. “Poi la grande umanità sarà indimenticabile“, ha aggiunto Columbro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata