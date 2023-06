Il plantigrado è in fuga dopo contatto con residente

Martedì mattina gli agenti del Corpo forestale provinciale del Trentino sono intervenuti nel centro di Arco dopo aver ricevuto diverse segnalazioni circa la presenza di un orso. Stando alle prime notizie, il plantigrado ha attraversato il paese per spostarsi verso la montagna. “I fatti sono accaduti nelle prime ore del mattino – conferma l’amministrazione autonoma -. Si registra anche il contatto ravvicinato con un residente che ha descritto l’orso come spaventato e in cerca di vie di fuga. Il personale della Forestale sta ultimando i rilievi sul posto”. A quanto si apprende, l’orso sarebbe fuggito senza creare danni a cose e persone. La Forestale sta comunque cercando di raccogliere degli eventuali reperti organici per sottoporli ad analisti e identificare il plantigrado.

