L'animale ha attraversato il paese per spostarsi verso la montagna, contatto ravvicinato con un residente

Questa mattina gli agenti del Corpo forestale provinciale del Trentino sono intervenuti nel centro di Arco dopo aver ricevuto diverse segnalazioni circa la presenza di un orso. Stando alle prime notizie, il plantigrado ha attraversato il paese per spostarsi verso la montagna. “I fatti sono accaduti nelle prime ore del mattino – conferma l’amministrazione autonoma -. Si registra anche il contatto ravvicinato con un residente che ha descritto l’orso come spaventato e in cerca di vie di fuga. Il personale della Forestale sta ultimando i rilievi sul posto”. A quanto si apprende, l’orso sarebbe fuggito senza creare danni a cose e persone. La Forestale sta comunque cercando di raccogliere degli eventuali reperti organici per sottoporli ad analisti e identificare il plantigrado.

Sindaco Arco: “Ricevuto centinaia telefonate per orso in paese”

“Quello che è successo deve fare riflettere seriamente. Bisogna riprendere in mano il progetto Life Ursus, la strategia europea per il reinserimento dell’orso bruno sull’arco alpino, da un punto di vista tecnico e scientifico. Stamattina, dopo l’avvistamento dell’orso, ho ricevuto centinaia di telefonate di concittadini allarmati”. Lo dice Alessandro Betta, sindaco di Arco, in Trentino, che è in stretto contatto con il Corpo forestale che sta indagando sulla ‘passeggiata’ mattutina di un orso in via Venezia, una delle principali vie del paese che porta all’ospedale e nelle frazioni di Varignano e Vigne. Il plantigrado ha avuto un contatto ravvicinato con un residente che ha descritto l’orso “spaventato e in cerca di vie di fuga”. Secondo le prime ricostruzioni da parte della Forestale, il plantigrado sarebbe “non confidente”, cioè non abituato a incontri con l’uomo. L’orso sarebbe riuscito a riprendere le vie verso il monte Stivo dove, a quanto si apprende, la presenza dei plantigradi è stata più volte accertata anche attraverso l’utilizzo di fototrappole.

Lo stesso sindaco ricorda sui social alcune raccomandazioni pubblicate sui siti delle istituzioni trentine, sui comportamenti da tenere in caso di avvistamento di orsi. La Provincia autonoma di Trento ha anche diffuso un video esplicativo su Youtube.

