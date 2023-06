Foto da social

A causa dell'aggressione il 35enne Fabio Piu ha riportato lesioni midollari permanenti. Per il musicista 10 anni di reclusione

Dieci anni di carcere per il trapper Elia17Baby, all’anagrafe Elia Di Genova, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato il sassarese Fabio Piu, 35 anni, il 14 agosto nella spiaggia di Marinella a Olbia, durante una lite. A causa dell’accoltellamento, Piu ha riportato una lesione midollare permanente: oggi era presente in aula, entrato in sedia a rotelle. La pm Nadia La Femina aveva chiesto otto anni di reclusione per il trapper romano, accusandolo anche di aver tentato in ogni modo di nascondere le sue responsabilità. I legali di Elia17Baby, Pietro e Gian Maria Nicotera, hanno respinto tutte le contestazioni.

