La Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, ha soccorso 38 persone in acque internazionali. I naufraghi si trovavano a bordo di un’imbarcazione in vetroresina in difficoltà . Tra loro vi è anche un minore non accompagnato. Lo rende noto la stessa Ong. La segnalazione era partita da Alarm Phone ed è stata condotta attraverso il supporto aereo di Sea Watch Italy.

