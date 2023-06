L'avvocato Giovanni Cacciapuoti all'uscita dell'Istituto di medicina legale di Milano

“Da un punto di vista giuridico, la posizione del piccolo Thiago potrebbe cambiare nel caso in cui, al momento dell’omicidio di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, fosse iniziato il Travaglio”. Lo ha detto l’avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale della famiglia Tramontano, all’uscita dell’istituto di medicina legale di Milano dove è in corso l’autopsia sul corpo di Giulia. “Non sappiamo se sotto lo stress dell’azione omicida ci possa essere stato un impulso di incremento, per esempio dell’ossitocina, che ha determinato inizio gravidanza. Se fosse iniziato Travaglio ci sarebbe una mutazione del capo di imputazione”.

