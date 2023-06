Operazione dei carabinieri, sequestrati 13 chilogrammi di sostanze stupefacenti

Diciasette arresti di cui 10 in carcere fra Torino e Sanremo (Imperia) nell’ambito di un’operazione contro una banda di spacciatori di droga nel capoluogo piemontese che ha già portato in passato al sequestro di 13 chilogrammi fra cocaina, hashish e marijuana e l’arresto in flagranza di 16 persone. A eseguire l’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip di Torino su richiesta della Procura sono stati i carabinieri della Compagnia di Rivoli (Torino). L’indagine condotta fra settembre 2019 e dicembre 2020 ha raccolto indizi nei confronti di una banda di pusher attiva nell’area ovest della Città metropolitana di Torino. Sono state monitorate almeno 44 cessioni di cocaina ma anche hashish e marijuana con un modus operandi di spaccio al dettaglio che prevede l’assenza di telefoni nel contatto fra spacciatori e consumatore. Gli acquirenti si recavano direttamente nelle abitazioni degli indagati senza preavviso e la merce era nascosta negli spazi comuni dei condomini.

