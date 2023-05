Presso il raccordo autostradale della A1 a Magione

Tre ragazzi hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte nel Perugino, in Umbria, presso il raccordo autostradale della A1 a Magione, in località Torricella. Nell’autovettura coinvolta c’era a bordo anche un altro ragazzo. Lo comunicano i Vigili del Fuoco, intervenuti dalle 6:50 sul posto. Le operazioni sono ancora in corso.

