La Guardia di Finanza di Pescara ha messo a segno un altro colpo antidroga nella piazza di spaccio di “Rancitelli”, popolare quartiere del capoluogo abruzzese. I Baschi Verdi hanno sequestrato oltre 50 grammi di eroina e denunciato il pusher per traffico di sostanze stupefacenti. Fondamentale il contributo dei cani antidroga delle Fiamme Gialle, che hanno scovato la droga nell’autovettura dello spacciatore. L’operazione rientra nel piano d’azione “Drug Market” che, dall’inizio dell’anno, ha consentito ai soli Baschi Verdi di segnalare alla Prefettura di Pescara 57 soggetti, trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, e denunciare alla Procura della Repubblica sei persone, di cui due tratte in arresto, per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrato quasi un chilo e mezzo di droga tra cocaina, eroina, crack, hashish e marijuana, oltre a denaro contante e bilancini di precisione.

