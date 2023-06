Denunciato un cittadino ucraino che gestiva il traffico italiano ed estero

I Finanzieri del Gruppo di Monza hanno individuato un centro spedizioni di una compagnia di trasporti con filiale in Brianza, dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro – a carico di ignoti – 26 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. È stato fermato un uomo di nazionalità ucraina in procinto di effettuare una spedizione verso l’Inghilterra di 1.000 pacchetti di sigarette di marca Marlboro, con iscrizioni in caratteri cirillici e privi del previsto contrassegno di Stato. Scoperti anche 2 box auto utilizzati come magazzini di stoccaggio della merce tra la provincia brianzola e quella bergamasca, dove sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 9.000 pacchetti di sigarette di marca Marlboro. Il cittadino ucraino è stato deferito alla Procura della Repubblica di Monza per i reati di contrabbando di oltre 200 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri.

