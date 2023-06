Operazione della Guardia di Finanza, sequestrati beni per quasi 5 milioni di euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito una “ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale” nei confronti di 6 soggetti (di cui 3 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 2 destinatari di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), indagati per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e trasferimento fraudolento di valori, nonché un sequestro preventivo dell’intero capitale sociale di una società che possiede un immobile del valore di 2,8 milioni di euro. Parallelamente, è in corso di esecuzione un ulteriore decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza dal Pubblico Ministero, riferito ai beni nella disponibilità di uno degli indagati tratti in arresto, di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati; il citato provvedimento finalizzato alla cosiddetta confisca allargata riguarda, in particolare, una villa a due piani di 700 mq circondata da un ampio giardino di 5.000 mq all’interno di un residence di Casatenovo, in provincia di Lecco del valore di oltre 2 milioni di euro.

