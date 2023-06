Indagini in corso per ricostruire la dinamica utilizzando le telecamere di sicurezza

Un uomo nordafricano è stato ucciso nella notte a coltellate a Pachino, in provincia di Siracusa. L’omicidio è avvenuto in via Garibaldi. L’uomo sarebbe stato colpito da diversi fendenti al torace, a dare l’allarme sono stati alcuni residenti. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Sono stati prelevati i video delle telecamere di sicurezza per risalire all’autore del crimine.

