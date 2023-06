Probabilmente dimenticata dal padre

La prima ipotesi è che sia stata dimenticata in auto la bambina di un anno trovata morta in un’auto nel parcheggio dell’asilo nido della città militare della Cecchignola a Roma. La struttura, in Via dei Fucilieri, è a disposizione dei membri delle Forze armate che prestano servizio e lavorano nel complesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno delimitato l’area e sequestrato il mezzo.

