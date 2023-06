Piazza del Plebiscito si tinge di rosso

Una catena umana che stringe un drappo rosso formando un cerchio proprio all’esterno del palazzo della Prefettura in piazza del Plebiscito. E’ il flash mob in ricordo di Giulia Tramontano e di tutte le donne vittime di femminicidio animato dalle associazioni, dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti della Regione Campania, dei comuni di Napoli, Casoria e Pozzuoli. I partecipanti hanno letto i nomi delle donne uccise dai propri mariti, compagni, conviventi cingendosi in un abbraccio collettivo simbolico per chiedere giustizia.

