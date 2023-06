Foto d'archivio

Per cause in corso di accertamento, in fiamme il tetto del Buena Vista

Incendio nella notte a Origgio, nel Varesotto, dove, per cause ancora in corso di accertamento, è andato in fiamme il tetto del Buena Vista, noto locale della zona. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 4 del mattino: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, oltre a quelli dei comandi di Como e Milano. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

