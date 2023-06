Il presidente del consiglio comunale, Domenico Carlea: "Proclameremo il lutto cittadino nel giorno dei funerali"

“Ci siamo risvegliati con la notizia che temevamo. La comunità di Sant’Antimo è ferita da quanto accaduto, è sconvolta“. A parlare è Domenico Carlea, presidente del consiglio comunale del paese in provincia di Napoli di cui era originaria Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a Senago. “Attendiamo notizie sui funerali, in quella giornata proclameremo il lutto cittadino e stiamo organizzando iniziative per ricordare Giulia”, ha aggiunto Carlea.

