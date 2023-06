Il lutto della comunità di origine della donna: "Una tragedia che ci lascia senza parole"

A Sant’Antimo, comune della provincia di Napoli, sono senza parole i conoscenti di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal compagno a Senago (MI) mentre era incinta al settimo mese. La donna era originaria del paese campano, in cui ora tutta la comunità è provata da quanto accaduto. “Organizzeremo una fiaccolata in suo ricordo” ha detto Simona, che lavora nel negozio di fronte casa di Giulia: “È il minimo che possiamo fare per ricordarla”. Il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, ha indetto lutto cittadino per la giornata del 2 giugno.

