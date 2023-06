Nel 1989 l'uomo aveva ucciso i genitori e il fratello. Poi aveva confessato il delitto alla trasmissione "Chi l'ha Visto?"

È stato trovato morto oggi nella sua casa di Forlì, Ferdinando Carretta. L’uomo, 61 anni, noto alle cronache per aver ucciso i genitori e il fratello nel 1989 aveva confessato, dopo anni, il delitto alla trasmissione “Chi l’ha Visto?”. A quanto si apprende l’allarme è stato dato da una vicina di casa che non vedendo Carretta da giorni ha allertato i carabinieri. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali, non è stata disposta l’autopsia sul corpo.

