La donna, con precedenti per spaccio, era riversa a terra dolorante con accanto la madre anziana

Una donna brianzola di 44 anni ha avuto un malore con allucinazioni dopo aver mangiato un’intera tavoletta di cioccolato alla marijuana da lei preparata. È successo a Giussano, in provincia di Monza, dove i carabinieri della Compagnia di Seregno sono intervenuti in una palazzina in seguito alla segnalazione del 118. La donna, con precedenti per spaccio, era riversa a terra dolorante con accanto la madre anziana. È stata trasportata in codice giallo in ospedale a Desio e dopo una notte è stata dimessa. È stata segnalata in Prefettura come persona che assume stupefacenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata