L'incidente lungo il fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo. Squadre di soccorso al lavoro

Squadre di soccorso al lavoro lungo il fiume Lao alla ricerca di una ragazza caduta durante una escursione di rafting. L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Laino Borgo (Cosenza). Una comitiva studentesca di 40 ragazzi provenienti dalla provincia di Reggio Calabria stava scendendo a bordo dei gommoni quando per cause in corso di accertamento alcuni giovani sono caduti in acqua. Accortisi della mancanza della compagna i giovani hanno iniziati a cercarla diramando poi la richiesta di soccorso. Sul posto squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari e Rende con supporto di personale Speleo Alpino Fluviale.

