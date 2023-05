Sono le principali misure che il governo, per via del ministero del Turismo, propone in una bozza di Ddl per le locazioni turistiche

Introduzione di un Codice identificativo nazionale (Cin) per ogni immobile a uso abitativo messo in affitto per finalità turistiche, codice da esporre obbligatoriamente pena una multa fino a 5mila euro e che dovrà essere riportato anche da parte dei portali telematici negli annunci pubblicati. Obbligo nei centri storici delle città metropolitane di una permanenza di almeno due notti nell’ambito degli Affitti brevi, previsione che i Comuni inseriti nelle classi ‘alta’ e ‘molto alta’ di densità turistica dall’Istat avranno facoltà di applicare.

Infine, obbligo di segnalazione di inizio attività per chiunque eserciti in forma imprenditoriale l’attività di locazione a fini turistici, con multe fino a 10mila euro in caso di mancato rispetto della normativa. Sono le principali misure che il governo, per via del ministero del Turismo, propone in una bozza di Ddl per le locazioni turistiche, al fine di “fornire una disciplina uniforme a livello nazionale volta a fronteggiare il rischio di un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità ricettive locali, e a salvaguardare la residenzialità dei centri storici e impedirne lo spopolamento”.

