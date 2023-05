La tragedia nelle acque antistanti il comune di Lisanza, in provincia di Varese

Sono quattro le vittime della tragedia di domenica pomeriggio nel lago Maggiore: nelle acque antistanti il comune di Lisanza, in provincia di Varese, una barca a vela si è ribaltata e si è successivamente inabissata: 20 persone che erano a bordo sono riuscite a mettersi in salvo, ma quattro persone sono morte. Le ricerche delle quattro persone originariamente disperse sono proseguite per tutta la notte, e al termine delle stesse i soccorritori hanno trovato i corpi delle vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata