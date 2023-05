Alla manifestazione oltre 50 tra associazioni, sindacati e ordini professionali

In migliaia in corteo a Torino nella ‘Marcia della Salute’ per difendere la sanità pubblica in Piemonte. La manifestazione regionale, a cui hanno partecipato oltre 50 tra associazioni, sindacati e ordini professionali, è partito alle 14 da piazza Carducci. Secondo quanto scritto dagli organizzatori nel loro appello, “il movimento unisce i lavoratori della sanità ed i pazienti perché è indispensabile difendere il diritto a curare per difendere il diritto ad essere curati. Gli interessi oggi coincidono: se gli operatori sono pochi, stanchi, demotivati, maltrattati, lavorano male e soprattutto se ne vanno. E i pazienti non riescono più a curarsi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata