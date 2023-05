Gli abitanti accatastano i mobili in strada aiutati dai soccorritori

Prosegue la conta dei danni nel Ravennate, una delle zone più colpite dalle alluvioni di maggio in Emilia-Romagna. Nell’abitato di Serraglio, completamente evacuato nei giorni scorsi, gli abitanti accatastano i mobili per le strade – alcune delle quali sono ancora allagate e inagibili – cercando di capire cosa possa essere salvato e cosa, invece, debba essere buttato via. Fondamentale l’aiuto dei soccorritori della colonna mobile del Corpo AIB (Formazione antincendio boschivo) della Protezione civile del Piemonte.

