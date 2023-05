L'uomo è stato salvato da due squadre del soccorso alpino speleologico dell'Umbria

Un torrentista orvietano, rimasto vittima di un incidente all’interno della Forra di Prodo (frazione di Orvieto), è stato recuperato questa notte dal soccorso alpino speleologico dell’Umbria. La richiesta di intervento è pervenuta alla centrale operativa del 118 intorno alle 22. Sul posto si sono recate 4 squadre composte da tecnici e sanitari del soccorso alpino e speleologico, specializzati nel soccorso in forra, provenienti da Perugia e Terni e altre 2 squadre composte da tecnici e operatori di soccorso alpino per supportare le operazioni di soccorso ad esterno forra. La prima squadra, una volta raggiunto il luogo dell’incidente, ha stabilizzato il ferito, bloccato l’arto infortunato e posizionato sull’apposita barella per il soccorso in forra in dotazione al soccorso alpino e speleologico e trasportato attraversando i tratti allagato del percorso. Quindi il soccorso dell’infortunato è proseguito all’interno del canyon, dove, al termine della forra, un’altra squadra del soccorso alpino e speleologico assistita da una dei Vigili del Fuoco, ha trasportato l’infortunato con la barella fino all’autoambulanza del 118. Le operazioni, terminate alle 3 di notte, sono durate circa 5 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata