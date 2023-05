Decine di studenti mobilitati. Tra le sigle degli occupanti Extinction Rebellion, Ultima Generazione e Cambiare Rotta

Alcune decine di studenti dell’Università La Sapienza hanno occupato l’Aula Grande della Facoltà di Geologia per chiedere all’Ateneo di bloccare gli accordi con aziende responsabili della crisi climatica. “Oggi abbiamo occupato uno spazio all’interno del Dipartimento di Geologia per denunciare l’indirizzo della didattica e della ricerca che molto spesso è diretto da aziende che utilizzano l’Università sia per propagandare le loro strategia, sia per utilizzare le ricerche fatte”, spiega Lorenza Amasi di Cambiare Rotta. “All’Università chiediamo di interrompere i rapporti con queste aziende in modo che la ricerca possa tornare ad essere critica ed a svolgere il ruolo che devono avere all’interno della società”.

Tra le sigle degli occupanti Extinction Rebellion, Ultima Generazione e Cambiare Rotta.

