Miriam e Dan Biran hanno scambiato due parole anche con la procuratrice Olimpia Bossi

I nonni del piccolo Eitan, Miriam e Dan Biran, sono arrivati oggi in vetta al Mottarone per ricordare la strage avvenuta due anni fa il 23 maggio 2021. Quel giorno la corda traente della funivia si ruppe e la cabina numero tre cadde al suolo causando la morte di 14 persone. L’unico a sopravvivere fu proprio Eitan, che all’epoca dei fatti aveva 5 anni. “È difficile per noi oggi ma è simbolico, vedere tutte queste persone vicine a noi è importante“, ha detto la nonna parlando con la sindaca di Stresa Marcella Severino fuori dalla chiesa della Madonna della Neve. I due, commossi, hanno anche incontrato la procuratrice Olimpia Bossi che ha chiesto alla famiglia come sta il piccolo Eitan.

