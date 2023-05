A 31 anni di distanza dagli attentati mafiosi del 1992, il Capo della Polizia omaggia gli 11 "servitori dello Stato"

A 31 anni di distanza dagli attentati mafiosi del 1992, il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani ricorda “il sacrificio degli 11 servitori dello Stato caduti nelle stragi: 3 straordinari magistrati Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e 8 eroici poliziotti Rocco, Vincenzo, Walter, Agostino, Claudio, Vito, Antonio ed Emanuela, prima ed unica donna in uniforme uccisa dalla mafia, che, nella perfetta consapevolezza dei rischi che correvano, hanno sacrificato la loro vita per l’affermazione dei valori di legalità in cui credevano e su cui si fonda la nostra Nazione. Il loro esempio continua a vivere e il nostro dovere è mantenerlo sempre più vivo“.

