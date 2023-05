Francesco Menditto parla dell'arresto del 46enne finito in manette per abusi su minori

Il procuratore capo di Tivoli Francesco Menditto è convinto che le vittime del professore di religione 46enne, arrestato per violenze sessuali su minori, siano di più di quelle accertate. “Bisogna credere ai ragazzi e avere fiducia quando denunciano. I genitori devono immediatamente rivolgersi all’autorità statale. Molti genitori si confidano solo con l’autorità religiosa”, ha esortato il pm che ha invitato chiunque ritenga di avere informazioni utili, a prendere contatti col personale del commissariato di polizia di Tivoli, al numero 0774319482. “Il clima di omertà ambientale è molto simile a quello mafioso”, ha proseguito Menditto. “Chi non denuncia deve sapere che avrà sulla coscienza eventuali ulteriori violenze ai danni di altri bambini – aggiunge – Non vogliamo fare processi morali, ma se avessimo avuto subito dall’autorità religiosa tutte le carte, lo avremmo fermato prima”. “I genitori non vogliono accettare la violenza che può avere patito il loro figlio, cercano di coprire, nascondere e non credono al minore – prosegue Menditto – Spesso si rivolgono all’autorità religiosa che tende a tenere la vicenda al suo interno. Uno dei ragazzi, infatti, dice: ‘Io non denuncerò mai perché non mi crederanno e tutto questo non porterà a niente'”.

