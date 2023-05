“È un dato delle nostre indagini che per ogni grosso evento l’interesse delle mafie si riattiva immediatamente, sia un evento positivo come le Olimpiadi o una catastrofe naturale, penso adesso ai fatti avvenuti in Emilia- Romagna, questi diventano un forte business e richiamano gli interessi della criminalità mafiosa”. A parlare è Alessandra Cerreti, sostituta procuratrice della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, oggi ai giardini Falcone Borsellino di Milano per il 31esimo anniversario della strage di Capaci. ”È fondamentale alzare il livello di attenzione da parte degli investigatori, della politica, dei cittadini. Ognuno di noi deve alzare l’asticella. Noi speriamo che da qui alle Olimpiadi il tessuto imprenditoriale e sociale della Lombardia sia pronto e che le istituzioni si stiano preparando al meglio a fronteggiare la criminalità mafiosa In quello che è il sottobosco delle olimpiadi tra appalti, subappalti e indotto, e ovviamente la palla passa anche ai cittadini”, ha aggiunto Cerreti.

