La premier e la segretaria del Pd con il pancione e senza veli

Rimossa l’opera sulla maternità surrogata che ritrae la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein con il pancione e senza veli. Sul grembo della Schlein la scritta “My uterus my choice” e su quello della Meloni “Not for rent”, la fiamma tricolore e una bandiera arcobaleno tatuati sulle loro braccia. Il murale dall’artista aleXsandro Palombo era apparsa lunedì nella centralissima Piazza San Babila a Milano. L’opera è stata portata via su ordine del Comune.

