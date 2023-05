L'uomo colpito da un agente che era stato aggredito

Momenti di paura a Napoli dove un clochard di origine africana ha aggredito con una spranga un vigile urbano: quest’ultimo cercava di farlo spostare sotto i portici di via Duomo finché non è stato colpito alla testa. “Si è trattato di un’aggressione molto violenta. I nostri agenti della municipale più volte oggetto di aggressioni vanno protetti” ha detto il sindaco di Napoli Manfredi. “I nostri servizi sociali conoscevano il clochard come soggetto violento, si è trattato di legittima difesa. Bisogna agire con incisività per garantire in città sicurezza ai cittadini” ha concluso.

