Nuova azione dimostrativa degli attivisti del clima: insulti dalla folla

Un gruppo di attivisti di Ultima generazione ha versato liquido nero all’interno della Fontana di Trevi, a Roma. Gli attivisti, dopo aver lanciato nella fontana liquido nero a base di carbone vegetale, sono entrati nell’acqua con uno striscione. A riprendere la scena numerosi turisti, alcuni dei quali hanno contestato il blitz. La polizia locale ha interrotto l’azione degli ambientalisti. Immagini Ultima Generazione.

