L'episodio è accaduto nel Parco nazionale della Maiella, a Palombaro. La sindaca: "Comportamento piuttosto anomalo"

È stata sottoposta ad esami radiologici, all’ospedale di Lanciano, in provincia di Chieti, una 56enne aggredita, a quanto pare, da un lupo mentre passeggiava con il suo cane nel centro storico di Palombaro (Chieti). Il lupo ha morsicato il cane e fatto cadere la signora fuggendo verso il bosco con l’animale tra i denti, in un’area del Parco nazionale della Maiella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali e di Palombaro, il personale medico del 118. “Si tratta di un comportamento piuttosto anomalo, pertanto, potrebbe trattarsi di un esemplare potenzialmente pericoloso”, ha dichiarato la sindaca di Palombaro, Consuelo Di Martino, raccomandando massima cautela alla cittadinanza. “Se qualcuno dovesse avvistarlo è pregato di contattarci”, ha spiegato. A quanto pare, giorni fa degli inglesi hanno denunciato l’attacco di un lupo al proprio cane, come confermato anche dalla prima cittadina.

