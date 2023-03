Intervento della Guardia di Finanza in un'azienda operante nel settore dei manufatti in ferro e alluminio

La Guardia di Finanza ha scoperto un’evasione fiscale da 600mila euro di un’azienda operante nel settore dei manufatti in ferro e alluminio a Chieti. Dai controlli delle Fiamme Gialle è risultato che l’unico socio, e amministratore unico della società artigiana, emergerebbe in diverse segnalazioni di operazioni sospette, di norma generate in occasione di presunte attività di riciclaggio o di fondi la cui provenienza potrebbe derivare da azioni criminose. A insospettire i militari sono state le numerose movimentazioni dell’amministratore su conti correnti, con versamenti e prelevamenti di contante, intestati a una ditta individuale facente capo sempre allo stesso amministratore e a quelli della società ispezionata. Tra il 2016 e il 2022 il reddito sottratto a tassazione ammonterebbe a oltre un milione 460 mila euro, con un’imposta sul valore aggiunto evasa per 600 mila euro.

