Sul palco Landini, Bombardieri e Sbarra

Il corteo della Cgil con in testa il leader Maurizio Landini ha sfilato sul Lungomare di Napoli prima di raggiungere Rotonda Diaz luogo designato per la manifestazione unitaria con Cisl e Uil per una “Nuova stagione del lavoro e dei diritti”. Sul palco anche Bombardieri e Sbarra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata