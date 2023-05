Era impegnato in un intervento per il ripristino della linea elettrica dopo i danni provocati dalle alluvioni

Stamattina un elicottero è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per il ripristino della linea elettrica dopo i danni provocati dal maltempo. Da quanto si apprende, non ci sarebbero morti, ma 4 persone sono rimaste ferite. Il veicolo sarebbe un elicottero privato.

Per i vigili del fuoco solo un ferito

A Ravenna quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo che un elicottero è caduto. Secondo quanto scrivono i vigili del fuoco su Twitter, tre persone sono illese e una è rimasta ferita. I quattro si trovavano a bordo dell’elicottero di una ditta privata che ha avuto un incidente a Belricetto. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

#Ravenna, soccorse dai #vigilidelfuoco quattro persone, tre illese e una ferita, a bordo dell’elicottero di una ditta privata che ha avuto un incidente a Belricetto. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area #20maggio pic.twitter.com/QNborWzHio — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 20, 2023

Equipaggio in ospedali Bologna e Cesena

L’equipaggio dell’elicottero caduto stamani a Berliccetto di Lugo, in provincia di Ravenna, è stato trasferito negli ospedali di Bologna e Cesena. I feriti non sono in pericolo di vita. L’elicottero era impegnato in un intervento per il ripristino della linea elettrica danneggiata dal maltempo che si è abbattuto sull’Emilia Romagna.

