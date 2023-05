Al lavoro i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area

Una frana, questa mattina, ha sfondato la volta della galleria stradale e ferroviaria Fiumelatte, a Varenna, in provincia di Lecco. Nell’episodio è rimasta coinvolta un’auto, illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco. Sono in corso il sorvolo dell’elicottero del reparto volo di Torino e le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di monitoraggio della frana da parte delle squadre a terra.

