Immagine dall'archivio

Tremore vulcanico ed esplosioni al cratere Bocca Nuova

E’ allerta rossa per l’attività dell’Etna. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “dalle analisi delle immagini della telecamera termica di Bronte si osserva a partire dalle ore 15.00 UTC circa attività esplosiva al cratere Bocca Nuova. Al momento non si segnala emissione di cenere. Dal punto di vista sismico continua l’incremento dell’ampiezza del tremore vulcanico su valori alti e la sorgente del tremore risulta localizzata tra il cratere Bocca Nuova e il cratere di SE ad una profondità di circa 2,5 km s.l.m. Si registra la presenza di tremore infrasonico a partire dalle ore 15:00 UTC circa.Si segnala inoltre, che dalle 14:44 è in corso uno sciame sismico nell’area sommitale etnea. L’evento più energetico (Ml=1.9) è stato registrato alle 15:00. A partire dalle 14:45 UTC si registrano variazioni clinometriche alle stazioni sommitali (Punta Lucia e Pizzi Deneri che hanno cumulato al momento circa 2 microradianti e che sono visibili anche se con variazioni molto ridotte alle stazioni di media quota (Dammusi).

