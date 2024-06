La notte scorsa il veliero Nadir della Ong Resqship ha soccorso 51 naufraghi al largo di Lampedusa, 10 persone sono decedute

Una barca è naufragata questa notte a circa 120 miglia dalle coste italiane, al limite delle aree Sar di competenza della Grecia e dell’Italia con a bordo oltre 70 persone. Sul posto è intervenuta fin dalla notte la Guardia Costiera italiana a seguito di un ‘may-day’ lanciato da un’unità da diporto francese che ha segnalato una barca semi affondata. Ricevuto il may-day il Centro di Coordinamento del Soccorso Marittimo italiano (IMRCC) della Guardia Costiera di Roma, ha dirottato sul posto due mercantili in navigazione nelle vicinanze, un velivolo ATR42 della Guardia costiera e le motovedette CP305 e CP326 di stanza in Calabria. La Guardia costiera ha recuperato 12 migranti facendo poi rotta a Roccella Jonica dove sono stati fatti sbarcare: uno di loro è deceduto subito dopo le operazioni di sbarco. Sono ancora in corso le ricerche dei dispersi che potrebbero essere circa 60. Le ricerche in zona sono attualmente in corso con assetti della Guardia costiera e di Frontex.

Un altro naufragio si è verificato la notte scorsa al largo di Lampedusa. Il veliero Nadir della Ong Resqship ha soccorso 51 persone: per altre 10 invece non c’è stato nulla da fare, erano già morte.

Sunday evening #Nadir found another boat in distress at sea reported by #alarmphone . The boat was unable to manoeuvre. Water and petrol had leaked inside. Nadir was able to provide the 27 people with life jackets, among other things, until the Ital. Coast Guard took over. pic.twitter.com/bvpCJ1W0ou

“Ci stiamo prendendo cura di 51 persone – spiega la ong – purtroppo non abbiamo fatto in tempo a salvarne 10. Nella barca in legno, infatti, vi erano 61 persone in totale. Il nostro equipaggio è riuscito a evacuare 51 persone, due delle quali erano prive di sensi. Per salvare alcune persone ci siamo dovuti munire di un’ascia“, scrive la ong su X. Il veliero è intervenuto su segnalazione di Alarm Phone.

🔴(1/2) #Nadir is currently caring for 51 people on board. The rescue came too late for 10 people.

A total of 61 people were on the wooden boat, which was full of water. Our crew was able to evacuate 51 people, two of whom were unconscious – they had to be cut free with an axe.

