I cittadini rimasti bloccati a causa del maltempo sono stati tratti in salvo e portati in luogo sicuro

Maltempo nella provincia di Napoli, nella tarda serata di martedì la squadra del distaccamento di Nola è intervenuta in via Croce del Papa per soccorrere alcuni automobilisti rimasti in panne sotto un ponte allagato dell’autostrada A30. Tratti in salvo e portati a bordo dei mezzi del Corpo nazionale in luogo sicuro.

