In 24 ore nella regione sono cadute ben 16 bombe d'acqua

Non si sono fermati un attimo i Vigili del fuoco che nella notte hanno soccorso tantissime persone in diverse zone dell’Emilia-Romagna, regione martoriata dal maltempo. Strade e case allagate, fango e detriti ovunque. In 24 ore sono cadute ben 16 bombe d’acqua: quattro le vittime registrate e diversi i dispersi. Circa 5mila persone sono state costrette ad evacuare le loro abitazioni mentre molte altre hanno cercato riparo nei piani più alti in attesa dei soccorsi. Forti disagi soprattutto a Ravenna, Faenza, Forlì e Cesena.

